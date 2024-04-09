Какие страны посетит Пугачева во время тура по Европе?

Народная артистка России Алла Пугачева, которая последние два года живет за границей, решила встретить свой 75-летний юбилей, организовав серию концертов по Европе. Согласно ранним заявлениям музыкального продюсера Сергея Дворцова, такое мероприятие станет для певицы особенным способом отметить столь знаменательную дату (день рождения артистки приходится на 15 апреля).

Однако, как указывает Павел Рудченко, музыкальный критик и продюсер, тур Примадонны, скорее всего, будет сосредоточен в районе Прибалтики. Мол, в этом регионе ожидается высокий интерес зрителей к ее выступлениям. В то же время, в других частях Европы, например в Италии, будет меньшая явка на концерты, считает Рудченко. По его словам, если артистка проведет концерт в итальянском городе, то там основную часть аудитории составят представители советской эмиграции, что не позволит заполнить большие концертные залы до отказа.

Ранее актриса и депутат Елена Драпеко заявила, что Аллу Пугачеву стоит оставить в прошлом. По словам парламентария, необходимо сосредоточиться на новых представителях культуры страны. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".