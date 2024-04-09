Вот с кем на сей раз Волочкова собралась на Мальдивы: Подарил свадебное платье!

Анастасия Волочкова, известная балерина, поделилась с журналистами подробностями о своем очередном предстоящем отдыхе на Мальдивах. Она рассказала, что в этом году ее спутником станет человек, с которым у нее сложились романтические отношения более 15 лет назад.

Волочкова выразила восторг по поводу возобновления отношений с доном Мигелем из Чили, который, по ее словам, пытается вновь разжечь искру в их отношениях. Балерина также упомянула о необычных подарках от Мигеля, включая свадебное платье и коня, которого она не смогла забрать.

Волочкова известна своей привязанностью к ежегодному отдыху на Мальдивах, где она предпочитает проводить время в компании состоятельных мужчин. В этот раз она планирует насладиться роскошью и спокойствием райских островов с 1 по 9 мая вместе с доном Мигелем, демонстрируя тем самым продолжение своей традиции искать счастье в экзотических путешествиях.

Ранее Анастасия Волочкова дала совет женщинам, как сделать интимную близость с любимым мужчиной яркой и незабываемой. Слова балерины приводил женский журнал "Клео.ру".