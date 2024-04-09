"Тело думало, что умирает": певица IOWA откровенно призналась в проблемах

Известная исполнительница Екатерина Иванчикова, которую многие знают под псевдонимом Катя IOWA, стала участницей популярного телешоу "Маска". Вместе с остальными конкурсантами она пыталась запутать жюри и не дать себя рассекретить. Артистка призналась, что ей было сложно спрятать свой тембр, однако она смогла продержаться до восьмого раунда. По словам певицы, от конкурса она получила непередаваемые эмоции, но были и сложности.

IOWA сообщила, что не сразу смогла привыкнуть к неповоротливому костюму. Особенно сложно было петь в маске, которая практически не пропускает воздух.

"Мое тело думало, что умирает, не хватало воздуха. Мозгом понимала: остальные же как-то дышат, но психологически было сложно", – откровенно призналась в проблемах IOWA.

Кроме того, в костюме невероятно маленький обзор. Чтобы номер получился отложенным и гармоничным, нужно очень постараться, рассказала певица. Тем не менее, по словам Кати, она достаточно быстро привыкла. Исполнительница хита "Улыбайся" сравнила этот процесс с походом в спортзал: раз за разом все проще.

Ранее сообщалось, что Тодоренко и Киркоров схлестнулись в эфире популярного телешоу. Судьи не могли определиться, кто находится под маской, и начали друг на друга кричать. В результате Филипп попросил рекламную паузу, чтобы выяснить отношения с Региной.