"Восстание роботов": Бузова блеснула знанием современных технологий

Ольга Бузова – одна из самых известных личностей в российском шоу-бизнесе. С тех пор как звезда ударилась в музыкальную карьеру, о ней заговорили с новой силой. Многие критикуют исполнительницу хита "Мало половин" за неумение петь. Они уверены, что выступает она только с хорошо обработанным "голосом". Впрочем, сама Оля старается не реагировать на выпады хейтеров в свою сторону и продолжает радовать поклонников новыми хитами.

Недавно Ольга поделилась своим мнением относительно использования нейросетей при написании композиций. Бузова с удовольствием блеснула знаниями в области искусственного интеллекта.

"Я не верю в восстание машин и роботов против человечества. Уже много десятилетий есть электронная музыка, ее пишут в компьютере и играют на рейвах", – заявила певица.

Ольга считает, что использование современных технологий при создании музыки – дело и желание каждого. Прогресс идет вперед, и теперь композицией, созданной с помощью ИИ, никого не удивишь, заявила исполнительница.

Сама же теледива заверила, что она приверженец классики, поэтому в своих треках предпочитает использовать живой звук. Она отметила, что мода циклична, в том числе и в сфере музыки. Поэтому многие трендовые вещи после ухода снова возвращаются и звучат по-новому.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что готова пойти на свидание с 25-летним актером сериала "Слово пацана".