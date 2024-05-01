Стало известно о задержании 24-летней Дианы Шурыгиной

В среду, 1 мая, стало известно о задержании Дианы Шурыгиной после инцидента, который произошел ночью 30 апреля в одной из квартир на улице Долгоруковская. По информации телеграм-канала BAZA, там Диана находилась в компании известного бизнесмена Святослава Гусева. Причиной вмешательства полиции стали жалобы соседей на шум. В итоге, помимо Шурыгиной, еще двое ее знакомых были доставлены в отделение.

Святослав Гусев воздержался от комментариев по поводу произошедшего, уточняет источник. За несколько дней до этого Гусев и Шурыгина анонсировали через видеообращение в социальных сетях начало некой совместной работы.

Напомним, Диана Шурыгина стала общеизвестной личностью в России после участия в нескольких выпусках популярного телевизионного шоу "Пусть говорят". Ее широкую известность спровоцировал скандал 2016 года, когда она обвинила ульяновского студента Сергея Семенова в изнасиловании. Парень, который настаивал на том, что отношения были по обоюдному согласию, был признан судом виновным. Вначале ему было вынесено наказание в виде восьми лет заключения, однако позднее срок был сокращен до трех лет и трех месяцев. Студент освободился досрочно в январе 2018 года, проведя в тюрьме немногим более года.