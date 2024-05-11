Алла Пугачева получила таки признание в Израиле: Очень рады

Улетев из России в марте 2022 года, Алла Пугачева вышла на связь и заверила общественность, что целью ее поездки в Израиль является не эмиграция, а лечение. Однако позже артистка сделала еще немало заявлений, из-за которых у россиян не осталось сомнений в том, что она все-таки оставила родину в столь сложный период и предпочла обосноваться на Земле Обетованной. В частности, недавнее высказывание матери Кристины Орбакайте о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию, наделало шума.

И если в России как общественные, так и политические деятели высказываются об Алле Пугачевой как минимум равнодушно, то на новой родине артистку стали считать своей.

В недавнем интервью одному из ведущих информационных агентств посол Израиля в России Симона Гальперин поделилась своими мыслями о репатриантах из РФ, которые успешно адаптировались в Израиле. Она отметила, что такие известные личности, как певица Алла Пугачева, полноценно влились в культурную жизнь страны и теперь считаются полноправными израильтянами. Так народная артистка СССР и другие сбежавшие из России деятели искусства получили признание в Израиле.

Гальперин прокомментировала, что многие репатрианты, включая артистов и специалистов из различных областей, не сталкиваются с серьезными трудностями при интеграции. Они активно участвуют в общественной и культурной жизни, выступают на концертах и работают в театре.

"Мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль", – сказала посол.

Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте прилетит в Москву ради продажи дома, который ей подарила Алла Пугачева. Журналисты выяснили, сколько артистка планирует получить за недвижимость. Подробнее об этом писал женский журнал "Клео.ру".