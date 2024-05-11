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Суббота 11 мая

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Избегала встреч: зачем Бузова помирилась с Давой через 3 года после расставания

Избегала встреч: зачем Бузова помирилась с Давой через 3 года после расставания

Ольга Бузова рассказала, что общение с бывшим избранником далось ей непросто.

На съемочной площадке в Китае, где проходили работы над реалити-шоу "Сокровища императора", Ольга Бузова столкнулась с неожиданной встречей. Ее бывший возлюбленный, блогер Давид Манукян (Дава), также принял участие в этом проекте. Этот момент стал для телезвезды испытанием, так как после их разрыва она предпочитала избегать любого контакта с ним, стремясь защитить свои чувства и эмоциональное состояние.

Однако в своей роли ведущей Ольга профессионально подошла к обязанностям, сосредоточившись на успехе проекта. В недавнем интервью она рассказала, что ее участие в проекте было чисто профессиональным, и не связано с личными отношениями с бывшим партнером. Встреча на площадке не означала возобновления общения, а была лишь частью шоу. То есть Бузова дала понять, что помирилась с экс-бойфрендом только ради совместной работы.

Ольга Бузова подтвердила, что приняла решение разорвать отношения и следовать пути самоуважения, избегая ситуаций, которые могли бы повредить ее эмоциональное состояние. Эта встреча на проекте стала для нее возможностью продемонстрировать не только профессионализм, но и способность держать эмоции под контролем в рамках своих рабочих обязанностей.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян, которые состояли в романтических отношениях на протяжении полутора лет, объявили о расставании в январе 2021 года.

11 мая 2024, 12:13
Давид Манукян (Дава) и Ольга Бузова. Фото: Youtube / @dava__m
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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