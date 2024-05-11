"Не ожидала": выступившая в День Победы Наташа Королева в шоке от нового удара

На концерте, посвященном Дню Победы, выступление Наташи Королевой привлекло особое внимание публики и коллег по цеху. Известная своими эмоциональными и задушевными композициями артистка исполнила одну из своих знаменитых песен 90-х годов, "Только ты не умирай". Несмотря на вдохновенное исполнение и душевное обращение к ветеранам, ее номер в итоге не попал в телевизионный эфир. Это стало неожиданностью и для певицы, и для её поклонников.

Это стало ударом для Наташи Королевой, которая приложила максимум усилий к подготовке своего выступления, особенно учитывая личную значимость этого дня. В ее семье очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. В честь своего деда, погибшего в боях, она даже назвала своего сына Архипом. Поэтому участие в этом концерте было для певицы не только профессиональным испытанием, но и моральным долгом.

"Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут", – сказали журналистам в окружении певицы.



Последние годы стали для Наташи Королевой периодом особых испытаний: начиная с общественного осуждения на Украине и заканчивая угрозами и нападками. Несмотря на это, певица продолжает оставаться символом доброты и света на сцене, что подтверждается неизменной любовью и поддержкой зрителей, отметил собеседник mk.ru.

Как заметили в окружении артистки, ее выступление на концерте в Кремле было встречено зрителями с особым теплом и признанием, что выразилось в продолжительных аплодисментах и криках "Браво". Эта поддержка зрителей стала для Наташи Королевой подтверждением того, что искренность и преданность своему делу всегда находят отклик у публики.