Бывшие спонсоры благотворительного фонда Чулпан Хаматовой из числа олигархов, проживающих на Рублевке, теперь критикуют актрису за ее переезд в Латвию два года назад. Они обвиняют ее в двуличии и предательстве, указывая на ее сомнения в российской идентичности. Они также считают, что карьера 48-летней артистки на чужбине не складывается успешно.

Известная фигура Рублевки, певица и актриса Алена Кравец в недавней беседе с прессой поделилась своими мыслями по поводу деятельности бывшей звезды российского театра и кино за границей. Она считает, что Чулпан Хаматовой в Латвии никому не нужна, особенно учитывая языковые барьеры и культурные различия. Кравец также отметила, что сбежавшая из России артистка вынуждена путешествовать и выступать с моноспектаклями в местах с русскоязычным населением, поскольку в Прибалтике на нее спроса нет.

"К негражданам там относятся как к обслуге, людям второго сорта, и Хаматова теперь среди них", – считает Кравец.

В прошлом году Чулпан Хаматова высказывалась о возможном возвращении в Россию, которую она неоднократно критиковала. Слова покинувшей родину артистки приводил женский журнал "Клео.ру".