Опра Уинфри принесла публичные извинения за свою пропаганду

70-летняя американская телезвезда Опра Уинфри публично принесла извинения за активное продвижение диетических программ на протяжении многих лет. В недавнем интервью общественница призналась, что активно поддерживала диеты, рекламируя их через различные каналы: в своем журнале, во время проведения своего ток-шоу, а также в сети Интернет.

Уинфри отметила, что сделала значительный вклад в популяризацию этих программ, участвуя в многочисленных проектах, в которых говорилось о потере веса и трансформации личности. Свою деятельность, связанную с рекламой диет, она назвала пропагандой.

Также она выразила извинения за один из самых резонансных моментов в ее карьере, когда она демонстрировала на своем шоу огромное количество жира, эквивалентное весу, который она сумела сбросить благодаря строгой жидкой диете.

Опра Уинфри подчеркнула, что такой подход к похудению мог ввести в заблуждение и поощрять нездоровые методы снижения веса среди аудитории. Телеведущая признала, что предложенный ею образец был не только нереалистичным, но и трудно поддерживаемым на долгосрочной основе, что могло привести к негативным последствиям для здоровья ее зрителей.