В шведском городе Мальме состоялся финал песенного конкурса "Евровидение". На третьем месте расположились участницы из Украины – alyona alyona и Jerry Heil. Второе место досталось Хорватии благодаря исполнителю Baby Lasagna. Победителем же стал представитель Швейцарии Nemo. Выступление певца с композицией The Code оценили в 591 балл.

Вскоре после объявления победителя и его выхода на сцену состоялась церемония вручения награды – хрустального микрофона. Nemo получил статуэтку из рук победительницы "Евровидения" прошлого года – певицы Loreen. Этот момент довел до слез 24-летнего вокалиста.

Исполнив победную песню на бис, Nemo принялся ликовать перед толпой зрителей. В тот момент швейцарский исполнитель вновь взял в руки хрупкую награду. Встав на колени, вокалист ударил микрофон о пол, из-за чего статуэтка раскололась на две части.

Получается, что победитель "Евровидения-2024" лишился награды сразу после ее вручения. В последние секунды эфира к смеющемуся из-за конфуза Nemo подбежала помощница, которая вручила ему цветы, из-за которых сломанный микрофон перестал быть виден телекамерам.