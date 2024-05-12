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Воскресенье 12 мая

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Победитель "Евровидения-2024" лишился награды сразу после ее вручения

Победитель

"Евровидение-2024" завершилось конфузом.

В шведском городе Мальме состоялся финал песенного конкурса "Евровидение". На третьем месте расположились участницы из Украины – alyona alyona и Jerry Heil. Второе место досталось Хорватии благодаря исполнителю Baby Lasagna. Победителем же стал представитель Швейцарии Nemo. Выступление певца с композицией The Code оценили в 591 балл.

Вскоре после объявления победителя и его выхода на сцену состоялась церемония вручения награды – хрустального микрофона. Nemo получил статуэтку из рук победительницы "Евровидения" прошлого года – певицы Loreen. Этот момент довел до слез 24-летнего вокалиста. 

Исполнив победную песню на бис, Nemo принялся ликовать перед толпой зрителей. В тот момент швейцарский исполнитель вновь взял в руки хрупкую награду. Встав на колени, вокалист ударил микрофон о пол, из-за чего статуэтка раскололась на две части.

Получается, что победитель "Евровидения-2024" лишился награды сразу после ее вручения. В последние секунды эфира к смеющемуся из-за конфуза Nemo подбежала помощница, которая вручила ему цветы, из-за которых сломанный микрофон перестал быть виден телекамерам.

12 мая 2024, 12:12
Певец Nemo на "Евровидении-2024". Фото: YouTube / @EurovisionSongContest
Дмитрий Алексеев
YouTube / @EurovisionSongContest✓ Надежный источник

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