"Идеальный вариант": для Ивлеевой нашли подходящее место работы

Из-за "голой вечеринки" Настя Ивлеева лишилась контрактов и проектов. После громкой критики ей пришлось залечь на дно, и только недавно телезвезда стала выходить из тени. Откровенное интервью для канала "Лука Ебков", очевидно, стало для блогерши ознаменованием нового этапа в карьере.

Чем займется Ивлеева после перерыва, пока неизвестно. Но есть немало мнений насчет этого. Так, одиозный шоумен Стас Барецкий считает, Настя могла бы стать отличной ведущей для проекта "Дом-2". Мол, это поспособствовало бы увеличению популярности реалити-шоу.

По словам Барецкого, на данный момент шоу привлекает внимание лишь близких людей участников и уже не вызывает интерес у широкой аудитории. Стас полагает, что Настя Ивлеева с ее харизмой и юмором могла бы привнести новую жизнь в проект, сделав его более заметным и обсуждаемым.

"Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант", – отметил шоумен, который нашел для блогерши подходящее место работы.

Ранее Ксения Собчак вступилась за Настю Ивлееву, которая по сей день подвергается критики. Журналистка считает, что от 33-летней телезвезды пора уже отстать. Она даже перешла на мат, чтобы защитить блогершу. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".