Журналистка Алена Жигалова, известная в медийном пространстве как Алена Блин, имеет за плечами внушительный список проведенных интервью. На недавнем светском мероприятии – Жара Music Awards 2024 – она поделилась своими мыслями о том, кого бы она хотела видеть своим следующим гостем.

Известно, что список ее интервьюированных персон насчитывает почти 250 имен, что является неофициальным рекордом среди видеоинтервью на YouTube. Алена отметила, что работает с таким же усердием, как и легендарные труженики прошлых времен, и уже общалась с многими гостями неоднократно.

"Я как стахановец. Поэтому кого мне уже звать? Я уже всех позвала, некоторых – по второму, третьему кругу. Поэтому я жду тех, кто был у меня в самом начале проекта", – сказала она.

Когда речь зашла о том, чтобы пригласить кого-то из политической арены, Алена Жигалова вспомнила о своем опыте интервью с Марией Захаровой. Однако она призналась, что больше не осмеливалась приглашать представителей этой сферы, хотя и не исключает такую возможность в будущем.

В частности, Алена Блин выразила желание провести беседу с высокопоставленным лицом страны – президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это интервью, конечно, могло бы стать знаковым событием в карьере 43-летней журналистки.