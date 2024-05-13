Бузова публично рассказала о своем "европейском" возлюбленном: "Идеальный"

Одна из самых популярных певиц в России Ольга Бузова упорным трудом смогла построить блестящую карьеру. За песни исполнительницы хита "Мало половин" готовы платить многомиллионные гонорары, кроме того, ее приглашают в различные проекты на телевидении. Только сейчас Оля ведет сразу несколько популярных шоу. Однако личная жизнь певицы складывается не так гладко.

За плечами Бузовой один неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и несколько серьезных романов. Последний был с Давидом Манукяном. Тогда исполнительница рассталась с блогером, обвинив его в непристойном поведении. Она рассказывала, что Дава бил ее и унижал. С тех пор артистка находится в поисках любви, однако комментировать личную жизнь не спешит.

Завесу тайны дел сердечных Бузова все же приоткрыла в интервью с Лейсан Утяшевой. Правда, рассказала певица про своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, которого до сих пор считает идеалом.

"Вот для меня, ну он просто идеальный мужчина. Он образованный, он внимательный, он чистюля. Он никогда не будил меня утром, потому что он прожил очень много времени в Финляндии, в Хельсинки. Он европейский. То есть Оля спит, он аккуратненько встанет, себе рубашку погладит, бутерброд сделает, кофе выпьет и меня просто обнимет и поцелует", – рассказала артистка про своего экс-избранника.

В последний раз артистка и бизнесмен виделись три года назад, когда Бузова громко распрощалась с Давой. Певица вспомнила, что тогда они гуляли по городу, и она чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Напомним, Ольга и Тимофей встречались в 2008 году. Роман, о котором Бузова вспоминает с теплотой, перетек в дружбу, и с тех пор экс-возлюбленные в хороших отношениях.

Ранее сообщалось, что вынужденная экономить Бузова пожаловалась на тяжелую жизнь.