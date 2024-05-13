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"Не надо петь": Гагарина назвала идеальную работу для Бузовой

В чем еще успешно состоялась бы Ольга Бузова? На этот вопрос ответила Полина Гагарина.

В 2016 году Ольга Бузова начала карьеру певицы, не имея для этого вокальных данных. Телезвезда сразу обозначила, что не претендует на звание великой вокалистки, но стремится достигнуть невероятных высот на этом поприще. За считанные годы поп-дива стала одной из самых узнаваемых артисток в России. Ее стали ставить в один ряд с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, Полиной Гагариной... Не по вокальным данным, конечно, а по популярности. 

К слову, в недавнем интервью Полина Гагарина поделилась своими размышлениями о карьере Ольги Бузовой в музыкальной индустрии. По мнению исполнительницы хита "Спектакль окончен", успех звезды "Дома-2" в музыке можно объяснить не столько вокальными данными, сколько ее умением создать запоминающийся образ.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Полина Гагарина считает, что Ольга Бузова больше подходит на роль шоувумен, чем на роль певицы. Мол, она успешно сочетает наивный образ с возможностью высказывать продуманные мысли, что делает ее популярной среди аудитории. Также певица предположила, что телезвезда могла бы достичь больших успехов в жанре стендапа, где важно умение увлекательно говорить и взаимодействовать с публикой. "Не надо петь и танцевать", – сказала 37-летняя артистка.

13 мая 2024, 00:27
Полина Гагарина. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
YouTube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

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