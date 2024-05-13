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"Зачем так много денег": сделавший предложение Харламов в шоке от запросов Ковальчук

Гарик предлагает сделать все бесплатно.

Новость о том, что Гарик Харламов снова готов связать себя узами брака, разлетелась несколько дней назад. Бывший в браке два раза юморист решил не устраивать шоу из столь интимного события и вручил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом дома. Катерина Ковальчук не ожидала такого от своего избранника и растерялась от его предложения, ведь он сам говорил, что жениться в третий раз не будет. 

Теперь в Сети гадают, что заставило ведущего Comedy Club передумать. Поклонники подозревали беременность Ковальчук, которая вынудила Харламова снова задуматься о браке. Однако сам комик рассказал, что все дело в матери, Наталье Игоревне. 

"Мы вместе уже три года, достаточно много времени уже прошло. Мать устроила взбучку", – рассказал артист о реальных причинах своего решения. 

Катерина понравилась родительнице Харламова еще несколько лет назад. Тогда невестка и подружилась с будущей свекровью. Они вместе ездили в отпуск, появлялись на светских мероприятиях, и, вероятно, во время душевных бесед Катерина проговорилась, что мечтает надеть белое платье. Видимо, тогда Наталья Игоревна и решила взять ситуацию под свой контроль. 

Впрочем, Гарик к грядущему очередному браку пока относится с долей юмора. Свою невесту он пугает, что отпразднует свадьбу не в шикарном заведении, как та мечтает, а в своей закусочной, дабы сэкономить на застолье. 

"Зачем так много денег? Можно ж все это сделать бесплатно", – заявил шоумен. 

Ранее сообщалось, что Харламова засняли целующимся с копией Асмус. 

13 мая 2024, 08:45
Гарик Харламов. Фото: скриншот YouTube /@ForbesRus
Елизавета Федорова
НТВ✓ Надежный источник

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