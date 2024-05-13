Лев Лещенко рассказал о скромных доходах

Известный советский и российский певец Лев Лещенко давно заработал свою популярность и признание слушателей. Поклонники знают его как обладателя мягкого бархатистого мужского баритона. Его хиты "Соловьиная роща", "И вновь продолжается бой" до сих пор гремят на всю страну. Совсем недавно певцу исполнилось 82 года, несмотря на свой почетный возраст, артист все еще выходит на сцену. Впрочем, как утверждает сам народный артист РСФСР, уже не так часто.

Несмотря на популярность, которую Льву Валериановичу удается удерживать столько лет, зарабатывает он совсем немного, рассказал сам артист. Концерты и корпоративы приносят доход, однако часто он выступает на мероприятиях совершенно бесплатно, поделился певец.

Исполнитель также отметил, что в его творческой сфере все стабильно и ничего нового ждать не стоит.

Кроме того, Лев Валерьянович ответил на обвинения о том, что корифеи сцены не пускают на эстраду новых артистов. Он заявил, что сейчас большинство исполнителей – именно молодежь, которую никто не ограничивает.

Ранее 82-летний Лев Лещенко рассказал, что вскоре может уйти со сцены. Сейчас он выбирает самые интересные предложения из многочисленных поступающих, однако подумывает о том, чтобы уйти на покой.