Какой у вас психологический возраст? Пройдите тест и узнайте!

Ответьте на следующие вопросы, выбирая вариант, который лучше всего соответствует вашему обычному поведению или чувствам. Подсчитайте количество баллов и сравните с результатами в конце теста.

Вопросы:

1. Как вы обычно проводите свободное время?

Читаю книги или занимаюсь творчеством (1 балл)

Смотрю сериалы или играю в видеоигры (2 балла)

Встречаюсь с друзьями или хожу на вечеринки (3 балла)

2. Что вы чувствуете, когда видите игрушки?

Ностальгия, вспоминаю детство (1 балл)

Равнодушие, я уже вырос(ла) из этого (2 балла)

Возбуждение, хочу поиграть (3 балла)





3. Как вы относитесь к новым знакомствам?

С опаской, предпочитаю проверенный круг лиц (1 балл)

Нейтрально, если понадобится – познакомлюсь (2 балла)

С энтузиазмом, люблю новые знакомства (3 балла)

4. Ваш подход к учебе или работе:

Всегда стараюсь делать все идеально (1 балл)

Стараюсь сделать хорошо, но без фанатизма (2 балла)

Главное – чтобы было весело и интересно (3 балла)

5. Как вы реагируете на критику?

Обижаюсь и переживаю (3 балла)

Принимаю конструктивно, если она обоснована (1 балл)

Забываю через пять минут (2 балла)

6. Ваше отношение к модным трендам?

Следую, если мне это нравится (2 балла)

Не интересуюсь модой (1 балл)

Обожаю экспериментировать с образами (3 балла)

7. Любите ли вы сюрпризы?

Да, это волнующе (3 балла)

Зависит от ситуации (2 балла)

Нет, предпочитаю все планировать (1 балл)

8. Ваше отношение к ответственности:

Стараюсь избегать (3 балла)

Принимаю, если необходимо (2 балла)

Чувствую себя комфортно, когда на мне ответственность (1 балл)

9. Как вы относитесь к деньгам?

Трачу без раздумий на то, что хочется (3 балла)

Стараюсь тратить разумно и экономить (1 балл)

Иногда позволяю себе небольшие траты для удовольствия (2 балла)

10. Что для вас важнее всего в жизни?

Семья и стабильность (1 балл)

Карьера и достижения (2 балла)

Путешествия и новые впечатления (3 балла)

11. Как вы относитесь к ошибкам?

Переживаю и анализирую их (1 балл)

Стараюсь исправить и забыть (2 балла)

Не обращаю внимания, ошибки – это опыт (3 балла)

12. Что для вас сложнее всего?

Принять изменения (1 балл)

Оставаться на месте без дела (3 балла)

Соблюдать рутину и распорядок дня (2 балла)

13. Как вы относитесь к своему здоровью?

Регулярно занимаюсь спортом и следую диетам (1 балл)

Стараюсь поддерживать себя, но не фанатично (2 балла)

Не особо задумываюсь о здоровье (3 балла)

14. Что вызывает у вас больше всего стресса?

Непредвиденные события и изменения планов (1 балл)

Монотонность и рутина (3 балла)

Высокие ожидания и требования окружающих (2 балла)

15. Как вы предпочитаете общаться с людьми?

Личные встречи, больше эмоционального общения (1 балл)

Через социальные сети или мессенджеры, удобно и быстро (3 балла)

Телефонные звонки, чтобы услышать голос собеседника (2 балла)

Результаты:

15-23 балла: Психологический возраст – Мудрость жизни. Вы проявляете зрелость в своих решениях и отношении к жизни. Вы цените стабильность и комфорт.

24-34 балла: Психологический возраст – Зрелость. Вы достаточно серьезны и ответственны, но при этом не лишены желания иногда расслабиться и получить удовольствие от жизни.

35-45 балла: Психологический возраст – Молодость. Вы полны энергии и любопытства к жизни, любите приключения и новые знакомства.

46-53 балла: Психологический возраст – Подростковый период. Вы живете эмоциями и моментами, иногда принимая импульсивные решения.

54-60 балла: Психологический возраст – Детство. Вы сохраняете детскую непосредственность и игривость, легко адаптируетесь к изменениям и не боитесь выражать свои чувства.