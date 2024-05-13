Растрепанная и сгорбленная: поклонники Пугачевой прослезились от вида легендарной певицы

Больше двух лет назад Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом и детьми. Пара обосновалась в Израиле и, поговаривают, даже получила синий паспорт, который называется даркон. Однако неспокойная ситуация на Святой земле заставила Примадонну снова пуститься в бега, на этот раз семейство осело на Кипре, где еще пять лет назад приобрело недвижимость. Роскошная вилла на побережье Средиземного моря позволила Пугачевой и там получить гражданство.





Впрочем, скитания по чужбине не приводят ни к чему хорошему. По крайней мере, такие выводы можно сделать, глядя на внешний вид Аллы Борисовны. После отъезда она исхудала и резко сдала. В Сеть периодически попадают фото Примадонны, от которых кровь стынет в жилах. Например, недавно исполнительницу сняли на улице. Исхудавшую звезду под руки вел Максим Галкин*. Теперь поклонники прослезились, увидев последний снимок певицы.

Местные блогеры сделали фото тайно. Не ожидавшая, что ее узнают за границей, Алла Борисовна сидела сгорбленная, исхудавшая и растрепанная. Пугачева обедала в одном из заведений Кипра в компании друзей. Артистка что-то оживленно обсуждала с бывшим банкиром Олегом Тиньковым*.

Впрочем, состояние здоровья, судя по всему, не мешает звезде заниматься любимым делом. Пугачева обещала, что сегодня, 13 мая, выпустит свою новую песню "Ложный стыд". К слову, еще недавно певица порадовала фанатов целым альбомом, правда, хиты в нем были старыми.

Ранее женский журнал "Клео.ру" писал, что Алла Пугачева все же получила признание в Израиле.

* Признаны иностранными агентами на территории РФ