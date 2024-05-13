С пустым ведром и сухой тряпкой: SHAMAN опозорился на встрече с мальчиком-поклонником

Популярность известного исполнителя Ярослава Дронова, которого многие знают как SHAMAN, достигла невероятных масштабов. Песни исполнителя хита "Я русский" мечтают услышать вживую миллионы россиян. Причем среди фанатов Дронова есть как представители старшего поколения, так и совсем молодые ребята и девушки. Так, недавно в Сеть попало видео с мальчиком по имени Федор. На кадрах он рассказал, что моет машины, чтобы купить билет на концерт своего кумира.

Об этой ситуации узнал сам Ярослав и пригласил юного поклонника на выступление в Хабаровске. Кроме того, SHAMAN даже встретился с Федором лично и записал видео. На кадрах певец стоит рядом с машиной и держит в руках тряпку и ведро.

"Я тоже мыл машину, чтобы попасть на концерт. И мне кажется, у меня получилось", – говорит патриот на камеру.





Этим видео исполнитель хита "Встанем" поделился в своих соцсетях. Фанаты Дронова отметили, что гордятся своим кумиром, ведь он исполняет обещания, данные своим слушателям. Впрочем, нашлись и те, кто уличил SHAMAN во лжи. Некоторые заявили, что Ярослав снова играет на камеру, ведь на кадрах он стоит с пустым ведром и сухой тряпкой.

"А тряпочка-то сухая. Это провал", – отметили пользователи Сети.

В тот же день Дронов прокатился по Рязани на отечественной машине. SHAMAN снял видео из салона Lada Priora и пожелал всем хорошего дня. Также певец посмотрел город и встретился с народом. Дронов спел вместе с уличными музыкантами.

Ранее сообщалось, что знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке.