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Понедельник 13 мая

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Скандал с участием Киркорова и Успенской в разгаре: дело дошло таки до суда

Скандал с участием Киркорова и Успенской в разгаре: дело дошло таки до суда

Адвокат Филиппа Киркорова в шоке от доводов представительницы Любови Успенской.

В столице рассматривается иск популярного исполнителя Филиппа Киркорова к его коллеге по сцене Любови Успенской. 13 мая должно было состояться судебное заседание по делу. Иск связан с обвинениями в адрес поп-короля, которые королева российского шансона высказала, называя его "женоненавистником". В ответ на эти заявления, певец требует компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей и возмещения судебных издержек на сумму около двух миллионов рублей.

Адвокат Филиппа Киркорова, Александр Добровинский, утверждает, что аргументы защиты Успенской не имеют под собой оснований и сводятся к отсылкам на несвязанные с делом события, такие как "голая вечеринка" и общую обстановку в стране. По его словам, эти доводы не могут служить оправданием для оскорблений.

С другой стороны, адвокат Любови Успенской, Елена Сенина, заявляла о наличии доказательств, подтверждающих основания для высказываний ее клиентки. Несмотря на это, по информации Добровинского, выступление представительницы певицы было отклонено судом. Интересно, что первое заседание по данному делу прошло без участия 70-летней артистки.

К слову, Любовь Успенская выразила удивление по поводу неотозванного иска Филиппа Киркорова и предложила ему финансовую помощь в виде шутливого комментария о покупке брюк. Также артистка задала риторический вопрос о том, действительно ли певец осознает реалии жизни в России, подчеркнув разницу между его требованиями и жизнью обычных людей.

13 мая 2024, 18:34
Филипп Киркоров, Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Телеканал 360✓ Надежный источник

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