Музыкант Андрей Макаревич* попал в скандальную ситуацию после разговора с пранкерами, которые выдали себя за президента Украины. Во время беседы лидер группы "Машина времени" выразил поддержку ВСУ, а также признался, что считает дни до победы украинской армии. Теперь общественники требуют проверить артиста на экстремизм. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов, высказываясь о последних действиях музыканта, отметил, что теперь никто не сможет помочь Макаревичу* избежать последствий, даже дружба с Аллой Пугачевой.

Дворцов отмечает, что лидер "Машины времени", ранее популярный и уважаемый в России артист, потерял многое после того, как уехал за границу. Продюсер осудил его за обещание устроить масштабный концерт в случае победы Украины, назвав его высказывания неприемлемыми и оскорбительными по отношению к бывшим поклонникам и коллегам.

По словам шоумена, Андрей Макаревич* окажется в изоляции и его карьера уйдет на спад. Он также раскритиковал образ жизни артиста, указав на его участие в различных мероприятиях с другими опальными знаменитостями. Мол, такие встречи не имеют значимой цели и служат лишь для удовлетворения чести.

"Несмотря на то, что он дружит с Аллой Борисовной Пугачевой, она его не спасет даже там", – отметил Дворцов.

Кроме того, продюсер резко высказался о необходимости признания Андрея Макаревича* экстремистом и даже террористом из-за его антироссийских высказываний. По словам Сергея, подобные действия и слова должны иметь серьезные последствия, поскольку они демонстрируют полное отсутствие мудрости и ответственности со стороны артиста на закате его карьеры.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.