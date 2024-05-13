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Тонкости характера Весов: чем отличаются люди, родившиеся в разные декады

Тонкости характера Весов: чем отличаются люди, родившиеся в разные декады

Изучаем влияние декад на личностные качества и поведение Весов.

Личности, рожденные под знаком Весов, известны своим изысканным эстетическим чувством и утонченным стилем в одежде. Они проявляют себя как мастера дипломатии и предпочитают работать в команде, поскольку одиночество вызывает у них чувство дискомфорта. Несмотря на множество положительных качеств, Весы иногда могут проявлять некоторую медлительность в принятии решений из-за своей склонности к колебаниям.

Но характеристики Весов меняются в зависимости от декады их рождения. О различиях между представителями знака рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Так, те, кто появился на свет с 23 сентября по 1 октября, находятся под влиянием Луны. Эти Весы отличаются повышенной эмоциональностью и чувствительностью. Они обладают глубокой любовью к природе и высоко ценят семейные связи, легко переводя формальные отношения в более теплые и доверительные.

Весы, рожденные в период со 2 по 11 октября, под влиянием Сатурна, отличаются рассудительностью и серьезностью. Они умеют сохранять эмоциональное равновесие и дистанцию, что делает их успешными в профессиях, требующих строгого соблюдения правил и норм, например, в архитектуре или юриспруденции.

Те, кто родился с 12 по 22 октября, находятся под покровительством Юпитера. Эти Весы обладают выраженным чувством справедливости, развитым художественным вкусом и способностями в области финансов. Они также известны своей способностью любить и создавать красоту вокруг себя.

13 мая 2024, 21:00
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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