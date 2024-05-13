"Ветераны России" требуют проверить Макаревича* на экстремизм из-за пранкеров

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, выдали себя за украинского президента Владимира Зеленского и провели разговор с музыкантом Андреем Макаревичем*, который, как считают общественники, наговорил на статью.

Лидер группы "Машина времени" в ходе телефонного разговора выразил поддержку Украине и признался, что считает дни до победы Незалежной. Кроме того, артист выразил желание устроить "бешеный концерт" в честь триумфа украинской армии.

Эти слова Макаревича* вызывали негодование представителей общественного движения "Ветераны России". Они предложили не только проверить его на экстремизм, но и заморозить финансовые активы музыканта и его близких в России, а также лишить его права собственности на квартиру в Москве, расположенную на Ленинском проспекте и оцениваемую в 50 миллионов рублей.

Представители "Ветеранов России" направили соответствующие обращения в ключевые правоохранительные и законодательные органы страны, включая Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Государственную Думу. Об этом сообщил Mash.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.