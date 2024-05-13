Убрал гроб, но не остановился: 31-летний сын Елены Яковлевой удивил поклонников

Единственный сын народной артистки России Елены Яковлевой давно увлекается татуировками. Замысловатыми рисунками 31-летний Денис Шальных покрывает не только тело, но и лицо. Сейчас у звездного наследника почти не осталось свободного места на коже, но остановиться парень не может. Он убирает имеющиеся татуировки и наносит новые.

Так, одной из самых ярких и обсуждаемых тату Дениса был гроб, который красовался прямо на лице мужчины. Однако через несколько лет он избавился и от него. Сам сын артистки рассказал, что рисунок не нравился его маме. Впрочем, долго место не пустовало, и сейчас лицо парня "забито" новым рисунком, который напоминает щупальцы. Татуировки у сына Яковлевой есть даже под нижними веками. Поклонники артистки недоумевают, что вынуждает парня так издеваться над собой.

Впрочем, сама звезда "Интердевочки" заявляет: ее сын заботливый и нежный. Конечно, его внешний вид наверняка многих пугает, предположила Елена. Однако его увлечение она назвала "дуростью молодости".

В одном из шоу Денису как-то замазывали лицо тонирующим средством, чтобы посмотреть, как парень будет выглядеть без своих рисунков. Тогда многие отметили, что он очень красив и похож на свою маму.

Единственный сын Яковлевой родился во втором браке с Валерием Шальных. Свою первую татуировку Денис набил в 14 лет. Спустя пять лет звездный наследник стал вегетарианцем и всерьез увлекся "украшением" своего тела.

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