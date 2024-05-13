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Понедельник 13 мая

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Валерия разозлилась на Пригожина из-за видео: Я тебе что, Волочкова?

Валерия разозлилась на Пригожина из-за видео: Я тебе что, Волочкова?

Валерия сравнила себя с известной балериной.

Народная артистка России Валерия Перфилова уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду, придерживаясь регулярных физических упражнений. Ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, не только поддерживает ее усилия, но и активно демонстрирует свое восхищение ее стремлениями, часто делясь моментами из ее тренировок в социальных сетях.

Однако недавно возник небольшой конфликт между супругами из-за одного из таких видео. Валерия выразила недовольство тем, что Иосиф снимал ее во время выполнения упражнений на гибкость, в частности, когда она делала шпагат.

"Я тебе что, Волочкова? Ты меня каждый раз снимаешь в шпагате", – возмутилась 56-летняя певица.

Иосиф все же опубликовал в Сети видео, прокомментировав, что ему очень нравится наблюдать за упражнениями супруги, даже если это вызывает у неё раздражение. "Злится, когда снимаю", – рассказал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал сбежавшего из России иноагента Михаила Козырева. 55-летний продюсер предположил, что тот желает россиянам гибели и не хочет искать пути к согласию и гармонии. Слова мужа Валерии приводил женский журнал "Клео.ру".

13 мая 2024, 15:49
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
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