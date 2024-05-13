Волочкова честно рассказала о своей зависимости: Это не алкоголь

Анастасия Волочкова не раз оказывалась в неприятной ситуации из-за своего пристрастия к спиртному. Последний такой скандал произошел совсем недавно, когда балерина отдыхала на Мальдивах. Тогда заслуженная артистка России вышла на связь с подписчиками, еле ворочая языком. Тогда она заявила, что все вокруг ей завидуют, а потому так пристально следят за ее жизнью. После артистка удалила пост и заменила его на более вежливый.

Однако поклонники отметили, что Волочкова совсем скатывается и ее пора спасать от пагубной зависимости. К этому мнению присоединились Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева. Последняя, к слову, даже написала самой танцовщице и призвала принять помощь, на что Анастасия только фыркнула.





Теперь же стало известно, что балерина отказывается от советов знакомых, потому что уверена: никакой зависимости у нее нет. В своем недавнем интервью она заявила, что не пьет просекко и другие горячительные напитки. А многочисленные выходки, которыми регулярно шокирует общественность, она списывает на несдержанный характер.

"Вот я когда говорю правду, легче сказать: "Она выпила лишний бокал просекко". А я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. У меня нет алкоголя в жизни", – заявила балерина.

Экс-прима Большого театра между тем признается: зависимостью она все же страдает, от балета, пуантов и сцены. Впрочем, избавляться от этого пристрастия она вовсе не планирует.

Ранее мы писали, что с Волочковой случилось страшное на Мальдивах.