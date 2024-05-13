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Звезде фильма "Любовь и голуби" Наталье Теняковой срочно понадобилась помощь врачей

Звезде фильма

Артистке стало плохо перед спектаклем в МХТ имени А.П. Чехова.

Стало известно о неожиданном ухудшении самочувствия популярной советской актрисы Натальи Теняковой, которую многие знают как бабу Шуру из киноленты "Любовь и голуби".  Помощь медиков звезде советского кинематографа потребовалась второй раз за последние несколько дней. Источник сообщает, что у актрисы повысилось артериальное давление.

Прибывшие к звезде медики смогли помочь ей на месте, и госпитализация Теняковой не понадобилась. Сейчас 79-летняя знаменитость восстанавливается и никаких комментариев по поводу своего здоровья не дает. Остается надеяться, что Наталья Максимовна поправится и сможет встретить свой юбилей в добром здравии. Этим летом актрисе исполнится 80 лет. 

Всеобщую популярность Теняковой принесла далеко не главная роль, как это обычно бывает. Артистка сыграла яркую и запоминающуюся бабу Шуру, которая постоянно ругалась со своим экранным супругом дядей Митей в легендарной киноленте "Любовь и голуби". Однако это далеко не единственная запоминающаяся роль в жизни Натальи Максимовны. Так, актриса воплотила заведующую складом в культовом сериале "Следствие ведут знатоки", а также сыграла Арину Васильевну в фильме "Отцы и дети". 

И все же Тенякову помнят именно как бабу Шуру из любимой комедии. И дело даже не в яркой героине, которую доверили воплотить актрисе. Оказалось, что за образом бойкой пенсионерки скрывалась 40-летняя женщина, которая благодаря своему таланту смогла сыграть такую сложную роль. 

Ранее стало известно о состоянии сбитого машиной актера "Улиц разбитых фонарей". 

13 мая 2024, 10:51
Наталья Тенякова. Кадр из фильма "Любовь и голуби" 1984 год/ YouTube/ @MosfilmRuOfficial
Елизавета Федорова
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