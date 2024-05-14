Адвокат скандально известного репера Vacio прокомментировал слухи об отъезде музыканта

Имя Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, вся страна узнала в декабре прошлого года. Однако творчество рэпера в этом не сыграло никакой роли. Дурную славу артист получил, когда появился на "голой" вечеринке Насти Ивлевой, перестаравшись с "костюмом". Васильев счел уместным прийти в публичное место в одном носке, которым прикрыл причинное место.

В то время как остальные оскандалившиеся звезды из клуба Мутабор пытались обелить свое имя, Vacio получил реальное наказание. За неподобающий вид его арестовали на 15 суток. Тогда репер, чтобы искупить свою вину, пообещал пойти в армию во время весеннего призыва. Артист даже получил повестку и 13 мая должен был быть в военкомате, но этого не произошло. Стало известно, что артист уехал из России.

Эту новость подтвердила и близкая подруга музыканта. Она заявила, что разочаровалась в Николае.

"Мне и всей нашей команде очень жаль — Коля свалил из страны, Vacio больше не существует. Не знаю, как передать горечь и разочарование", – высказалась она.

А вот адвокат Васильева уверяет, что ничего не знает об отъезде Васильева. Впрочем, и местоположение артиста он тоже не назвал.

"Мне об этом ничего не известно, меня в известность Николай не ставил", – ответил он на вопрос журналистов.

Ранее Настя Ивлиева впервые прокомментировала "голую" вечеринку.