Билан впал в депрессию из-за провала в личной жизни: Справляться нужно самому

Дима Билан известен своей склонностью к конфиденциальности в вопросах личной жизни. Певец крайне редко делится интимными деталями с публикой. Однако на недавнем светском мероприятии Жара Music Awards он сделал исключение. Во время неформального общения с журналистами за кулисами певец немного пооткровенничал.

Билан дал понять, что провалы в личной жизни ему очень хорошо знакомы. У него был опыт "не совсем счастливых отношений". Но, по словам артиста, они оказали значительное влияние на его эмоциональное состояние и творческий процесс. Эти переживания привели его к созданию множества музыкальных произведений. Вместе с тем имела место депрессия, поскольку роман, как можно понять, был неудачным.

В то же время Дима Билан подчеркнул, что предпочитает справляться с трудностями самостоятельно, не прибегая к помощи психологов. Хотя певец не отрицает положительного эффекта от такой поддержки для других людей. Он уточнил, что его основной опорой в такие моменты являются друзья и близкие, которые помогают ему переживать тяжелые периоды. "Считаю, что справляться нужно самому", – сказал 42-летний артист.

