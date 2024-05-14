Бородина влепила пощечину бывшему мужу после его свадьбы: "Психика дороже"

Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной снова вступил в брак в минувшие выходные. Курбан Омаров сделал предложение своей возлюбленной только в феврале, а уже спустя два месяца обменялся кольцами с девушкой по имени Валерия. Ускорить подготовку бизнесмену пришлось из-за неожиданной беременности избранницы.

Судя по всему, церемония прошла без особого размаха и изысков. Омаров поделился только снимками из свадебного лимузина. Впрочем, на кадрах невозможно разглядеть ни лиц жениха с невестой, ни нарядов, ни приглашенных гостей.

Кто разделил радость этого дня вместе с молодоженами, остается только гадать. И, судя по всему, свою дочь от Ксении Бородиной Омаров не пригласил. По крайней мере, об этом намекнула сама звезда. Затрагивая эту тему, экс-ведущая"Дома-2" не смогла сдержаться и высказала все, что думает о своем бывшем муже.

"Я не представляю, как можно не видеть этих детей месяцами, а кто-то и годами... И поверьте, я слова плохого в адрес отцов не сказала никогда. Только всегда хорошее, потому что мне психика моих детей дороже всего на свете", – влепила пощечину своему бывшему звезда.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Бородина критикует родительские качества отца Теоны. Судя по всему, ситуация не изменилась в лучшую сторону и сейчас. Возможно, после того как новая жена родит, Омаров будет чаще приглашать в дом свою дочь от предыдущего брака.

Ранее Ксения Бородина призналась в связи с женатым мужчиной. Звезда заявила, что этим отношениям больше двух лет.