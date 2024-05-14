Бывшая жена Андрея Разина попала в больницу после проклятий продюсера

Андрей Разин известен своим вспыльчивым характером и колким нравом. Продюсер "Ласкового мая" не раз набрасывался на знаменитостей с обвинениями и проклятьями. Так, прошлой осенью он грозился навести порчу на тех, кто выступал на концерте в честь Юрия Шатунова. Тогда многие артисты только посмеялись над словами шоумена, однако бывшая жена заявила, что напрасно они не верят его словам.

По словам Натальи Грозовской, Разин действительно имеет некую силу. Продюсера опасалась даже известная целительница Джуна, с которой тот был в приятельских отношениях, уверяет бывшая супруга Андрея.

"Ну вот я, например, попала в больницу. Очень сильно поругалась с ним перед этим. Люди боялись с ним вступать в конфликтные отношения. У Андрея действительно есть какая-то сила", – вспомнила ссору с бывшим мужем Наталья.

Под горячую руку Разина попадала и Татьяна Буланова. Однако певица не придала значения проклятьям коллеги по шоу-бизнесу. Она заявила, что, вероятно, продюсер не в себе, а потому не стоит так активно обсуждать эту тему.

Что касается самого создателя "Ласкового мая", то он всерьез верит, что обладает силой. Так, он заявлял, что если у звезд, которые побывали на концерте в память Шатунова, возникнут проблемы, то это "заслуга" его проклятий.

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