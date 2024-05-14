Дерматолог рассказал, как ухаживать за жирной кожей летом

Только наступает лето, и кожа начинает лосниться, словно ее щедро полили маслом. Эта ситуация абсолютно нормальна для обладательниц жирной кожи, уверяет дерматолог Ирина Куроедова. Дело в том, что при влажной и теплой погоде кожа сильнее потеет и выделяет кожное сало. В результате может произойти закупорка пор, и это приведет к появлению прыщиков. Однако отчаиваться рано, уверяет эксперт, с этим можно бороться.

И начать стоит с ухода, советует специалист. По словам Ирины, летом такая кожа нуждается в более тщательном очищении. Для этого следует использовать кислоты, которые будут отшелушивать омертвевшие клетки. Подойдет салициловая или гликолевая. Их можно найти в составе тоников, "умывашек", сывороток.

Используя кислоты, важно использовать солнцезащитный крем, напоминает дерматолог. Для жирной кожи Ирина рекомендует выбирать средство с гелевой текстурой, которое не содержит в составе масел. Также не стоит забывать об обычном увлажняющем креме. Может показаться, что с такой жирностью он больше не нужен, однако это не так, отмечает Куроедова.

Чтобы добиться ровного тона кожи без лишнего блеска, можно использовать праймер, советует дерматолог. Его наносят на лицо перед макияжем, что помогает снизить жирность кожи, конечно, при условии, что праймер был выбран матирующий.

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