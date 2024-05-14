Иван Ургант покинул Россию после провала на сцене: подался, куда глаза глядят

Иван Ургант в очередной раз столкнулся с "отменой". Телеведущий планировал выступить с песней, которую пела его бабушка на концерте "Заезжий музыкант, который посвятили вековому юбилею Булата Окуджавы. Однако из списка участников в самый последний момент Ивана исключили. Причины такого решения не уточняются, да и сама вдова Окуджавы заявила, что шокирована произошедшим, намекая, что она не прикладывала руку к этому.

"Отмененный" в очередной раз Ургант после несостоявшегося выступления покинул Россию. Телеведущий приземлился в Грузии, на родине своей супруги. Судя по всему, фиаско на настроении артиста никак не сказалось, потому что по приезде он бросился танцевать зажигательные танцы. Многие посчитали, что этим Иван хочет показать, что не злится на тех, кто до сих пор пытается ему насолить.





Недавно, впрочем, Грузию облюбовала другая звезда шоу-бизнеса, Екатерина Варнава. Экс-участница Comedy Woman купила за границей квартиру с видом на море в элитном комплексе. Не исключено, что обзавестись недвижимостью за рубежом захочет и Иван Ургант. Впрочем, сам телеведущий на похоронах Александра Ширвиндта развеял все слухи о планах об эмиграции.

"Я из России никуда не уезжал", – заявил артист в интервью.

Ранее стало известно, что Иван Ургант прощупывает почву для возвращения на телевидение. Это мнение высказал продюсер Павел Рудченко.