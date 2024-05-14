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Вторник 14 мая

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"Это был не Валентин": пришедший к умирающему Юдашкину Киркоров потерял дар речи

Артист рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным.

В мае 2023 года мир моды потерял выдающегося дизайнера Валентина Юдашкина, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В свои последние дни модельер пожелал увидеть своего давнего друга, народного артиста России Филиппа Киркорова. Он попросил жену Марину пригласить певца к ним в дом.

Несмотря на плотный график, Киркоров нашел время, чтобы навестить Юдашкина. Это произошло в апреле, в один из напряженных дней артиста. В недавнем интервью Филипп откровенно рассказал, что состояние кутюрье тогда уже было весьма тяжелым. 

Когда Филипп Киркоров поднялся на второй этаж дома, он увидел давнего друга, который выглядел совсем не так, как раньше. "Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин", – отметил певец. Валентин Юдашкин узнал своего приятеля и улыбнулся ему. Тогда певец потерял дар речи. Он не знал, о чем говорить в тот момент, хоть модельер и был в полном сознании.

Ранее вдову Валентина Юдашкина раскритиковали за то, что та якобы активно тратит деньги покойного супруга. Публика осудила Марину после публикации снимка с отдыха. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

14 мая 2024, 16:07
Валентин Юдашкин с женой Мариной, Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
YouTube / @biography_project✓ Надежный источник

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