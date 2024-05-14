"Раз в неделю": как изменится шоу "Вечерний Ургант", вернувшись в эфир

Первый канал убрал из эфирной сетки шоу "Вечерний Ургант" в конце февраля 2022 года, отдав предпочтение общественно-политическим проектам. В тот же момент ведущий передачи Иван Ургант спешно покинул Россию, опубликовав в популярной соцсети черный квадрат. Вскоре телеведущий вернулся на родину, но решил оставаться в тени.

Примерно через год Иван Ургант пообещал поклонникам возвращение шоу "Вечерний Ургант" в эфир. Но с тех пор прошло еще немало времени, а работа над проектом так и не возобновилась.

Но слухи не перестают обсуждать. В частности, недавно телекритик Александр Горбунов высказался о возможном возвращении развлекательной передачи в эфирную сетку Первого канала. По словам эксперта, шоу, вернувшись в эфир, вероятно, претерпит изменения.

По мнению Горбунова, вернуть программу в ежедневный формат, как это было ранее, с понедельника по пятницу, вряд ли будет уместно в текущих условиях. Специалист предполагает, что более подходящим вариантом станет еженедельный выпуск, по аналогии с другими популярными проектами типа "Шоу Воли".

"Допустим вариант, если программа с Иваном Ургантом будет выходить раз в неделю", – сказал Александр.

В новом формате ведущий "Вечернего Урганта" мог бы акцентировать внимание на основных событиях прошедшей недели и взаимодействовать с приглашенными гостями, считает телекритик. Мол, такой подход мог бы привлечь аудиторию и оказаться успешным на фоне текущих реалий.