Ксения Бородина в шоке от "Евровидения-2024": Катастрофа просто

Прошедший в минувшие выходные песенный конкурс "Евровидение" привлек внимание россиян, несмотря на то, что Россия не представлена на данном мероприятии уже три года. Внимание народа к событию приковано во многом из-за шокирующего поведения его участников.

Например, недавно телеведущая Ксения Бородина, высказываясь о "Евровидении-2024", назвала конкурс шоу фриков. Также знаменитость не скрывала своего разочарования результатами и особенно победителем, швейцарским исполнителем Nemo (Немо Меттлер), который идентифицирует себя как небинарное лицо.

По словам Бородиной, хотя участник обладает заметными вокальными данными, кажется, что на судьбу конкурса больше влияет не музыкальное мастерство, а внешний вид и экстравагантность. Телеведущая считает, что в этом году участники превзошли себя в плане оригинальности и необычности образов, что, по ее мнению, скорее негативно сказывается на общем восприятии мероприятия.

"Катастрофа просто", – написала телезвезда в своем телеграм-канале, высказываясь о мероприятии, прошедшем в шведском городе Мальме.

Ксения также отметила, что рада тому, что в России не транслируют "парад фриков", подчеркнув тем самым свое недовольство текущим направлением, в котором движется конкурс.

К слову, второе место на "Евровидении-2024" заняла Хорватия благодаря исполнителю Baby Lasagna (Марко Пуришич). Третье место досталось Украине. Страну на конкурсе представили Alyona Alyona (Алена Савраненко) и Jerry Heil (Яна Шемаева).