"Сложно и больно ": перенесшему инфаркт Куклачеву прочат пять лет спокойной жизни

Знаменитый дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем во время своего праздничного выступления в честь 75-летия, проходившего в Vegas City Hall 12 апреля. Из-за инфаркта его немедленно госпитализировали, и уже на следующий день специалисты провели ему сложнейшую кардиохирургическую операцию, в ходе которой было установлено пять стентов.

Через месяц после инцидента, Куклачев обратился к своим поклонникам, опубликовав видеообращение в Сети. Артист дал понять, что ему стало лучше. Сейчас он находится на восстановлении в санатории. Дрессировщик выразил благодарность за поддержку, которую ему оказали в это непростое время.

В окружении артиста сообщили, что успешное приживление стентов позволит ему вести активный образ жизни еще пять лет и не страдать от нарушения работы сердца.

"Он признался, что было очень сложно и больно", – говорят приближенные к Куклачеву люди.

Также стоит отметить, что все три благотворительных мероприятия, организованных в честь юбилея Юрия Куклачева, прошли успешно. Доходы от продажи билетов были переведены в благотворительный фонд Магомаева. Артист и его команда хотят помочь тем, кто пострадал в результате теракта в Crocus City Hall в марте этого года.