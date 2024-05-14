Получившая награду Лорак внезапно заговорила о Ротару: Я и подумать не могла

Накануне в столице состоялось одно из самых ожидаемых светских мероприятий года – Жара Music Awards, на котором наградили звезд российского шоу-бизнеса за их достижения. В частности, статуэтку получила певица Ани Лорак, которая была представлена в номинации "Легенда".

За кулисами Ани Лорак, получившая награду, внезапно заговорила о Софии Ротару. Певица призналась, что с детства была поклонницей народной артистки Украины, а также Уитни Хьюстон, которых воспринимает как легенд индустрии. "Я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене", – отметила исполнительница хита "Забирай рай".

К слову, в последние годы Ани Лорак сталкивается с критикой со стороны украинцев из-за концертов в РФ. Однако певица не раз давала понять твердость своего выбора. На премии телеканала "Жара" певица в очередной раз заявила, что ее миссия – служить людям своим искусством, и без сцены она не представляет своей жизни.

Ранее Ани Лорак пришлось на протяжении нескольких месяцев обманывать не только публику, но и близких. А все из-за одной авантюры, на которую подписалась артистка. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".