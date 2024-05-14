"Не продержалась и двух недель": МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе

В недавнем интервью певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, поделилась своей историей преодоления алкогольной зависимости. Она отметила, что в настоящее время не проходит никакого специального лечения. По словам артистки, решение изменить свою жизнь должно прийти от самого человека. Но однажды она ощутила поддержку высших сил, которые помогли ей справиться с этим испытанием.

Марина также рассказала, что неоднократно пыталась пройти лечение в различных ребцентрах, однако каждый раз ее попытки заканчивались неудачей.

"Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель", – сказала певица, объясняя свое решение бросить лечение в таких центрах.



Близкие люди посоветовали артистке отправиться на ретрит в Киргизию, чему она и последовала. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" провела время в юрте на берегу живописного озера Иссык-Куль и участвовала в различных духовных практиках. Сейчас 40-летняя МакSим старается ценить каждый момент своей жизни и радоваться всем замечательным событиям, которые происходят с ней ежедневно.

Ранее также сообщалось о триумфальном возвращении МакSим на сцену. Артистка вновь планирует гастролировать по стране, о чем подробнее рассказывал женский журнал "Клео.ру".