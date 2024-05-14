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Вторник 14 мая

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"Не продержалась и двух недель": МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе

МакSим честно рассказала о борьбе с зависимостью.

В недавнем интервью певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, поделилась своей историей преодоления алкогольной зависимости. Она отметила, что в настоящее время не проходит никакого специального лечения. По словам артистки, решение изменить свою жизнь должно прийти от самого человека. Но однажды она ощутила поддержку высших сил, которые помогли ей справиться с этим испытанием.

Марина также рассказала, что неоднократно пыталась пройти лечение в различных ребцентрах, однако каждый раз ее попытки заканчивались неудачей. 

"Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель", – сказала певица, объясняя свое решение бросить лечение в таких центрах. 

Близкие люди посоветовали артистке отправиться на ретрит в Киргизию, чему она и последовала. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" провела время в юрте на берегу живописного озера Иссык-Куль и участвовала в различных духовных практиках. Сейчас 40-летняя МакSим старается ценить каждый момент своей жизни и радоваться всем замечательным событиям, которые происходят с ней ежедневно.

Ранее также сообщалось о триумфальном возвращении МакSим на сцену. Артистка вновь планирует гастролировать по стране, о чем подробнее рассказывал женский журнал "Клео.ру".

14 мая 2024, 18:47
Певица МакSим. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
People Talk✓ Надежный источник

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