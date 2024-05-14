Молодая шатенка, противоположность Пугачевой: вот на ком едва не женился Галкин*

Идеальная, красивая пара с большим будущим – говорили в начале нулевых о Максиме Галкине* и Анастасии Чернобровиной. На тот момент звезда передачи "Утро России" только начинала строить карьеру и повстречала молодого энергичного юмориста. Между телеведущей и комиком возникли чувства, которые для теледивы чуть было не обернулись катастрофой.

Во время этого романа жизнь начинающей ведущей была похожа на сказку: рестораны, подарки и любые капризы. Поговаривают, что Максим не чаял души в своей избраннице. Свои отношения они всячески скрывали и даже в кино ходили на ночные сеансы, специально немного опаздывая, чтобы их никто не узнал.





Однако все тайное и в этот раз стало явным, особенно для всемогущей на тот момент Аллы Пугачевой, которая узнала о романе артиста и Чернобровиной. В то время Примадонна была в браке с Филиппом Киркоровым, но, вероятно, уже приметила для себя Галкина*.

Певице удалось разлучить возлюбленных, а испуганная Анастасия тогда отреклась от этих отношений. Она заявила, что принимала ухаживания комика, но не испытывала к нему никаких чувств. Допрос, который устроила Чернобровиной Пугачева, оказался для начинающей звезды большим стрессом, который позже она вспоминала с ужасом.

"Я аж остолбенела, когда ее увидела. И очень испугалась решительного вида Аллы Борисовны", – вспомнила телеведущая тот день, когда Примадонна пришла к ней в гримерку.

Ранее в Сеть просочились фото растрепанной и сгорбленной Пугачевой. Поклонники прослезились, увидев, в каком виде сейчас звезда.

* Признан иностранным агентом на территории РФ