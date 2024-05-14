"Потеряли контакт": друзья Кейт Миддлтон не могут связаться с принцессой Уэльской

Кейт Миддлтон всегда была любимицей народа Британии. Милая, улыбчивая, добрая жена принца Уильяма сразу полюбилась жителям страны и запала в душу. Многие сравнивают принцессу Уэльскую с принцессой Дианой. Мать Гарри и Уильяма тоже была кумиром британцев и символом самопожертвования и честности. Возможно, боясь, что Кейт повторит судьбу своей предшественницы, поклонники так распереживались, когда Миддлтон ушла в затишье после плановой операции на брюшную полость.

Тогда фанаты королевской семьи породили огромное количество слухов. Многие были уверены, что Кейт мертва или в коме, а от народа скрывают правду. Впрочем, пересуды о своей кончине развеяла сама принцесса. Кейт вышла на связь и рассказала, что ей диагностировали рак, с которым она планирует бороться. Однако даже после этого поклонники не успокоились. Теперь появились тревожные вести о том, что друзья Миддлтон не могут с ней связаться.

"Возвращение Кейт Миддлтон к королевским обязанностям займет "много лет", а не несколько месяцев. И некоторые из ее друзей признали, что потерялись с ней контакт", – заявляет анонимный пользователь запрещенной соцсети.

Впрочем, авторитетные источники эту информацию опровергают. Возможно, что появившиеся новости – всего лишь слух. Однако еще недавно те же самые источники молчали о том, что у Миддлтон онкология, в то время как в соцсетях это была одна из главных версий пропажи Кейт.

Ранее сообщалось, что поклонники нашли послание в последнем опубликованном Кейт Миддлтон фото.