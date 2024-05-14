Известный продюсер указал на ошибку молчаливого Урганта: Травля из-за этого

Больше двух лет Иван Ургант не появляется на телевидении. Его шоу "Вечерний Ургант", показ которого прекратился в феврале 2022 года, некоторые поклонники до сих пор с нетерпением ждут. Сам шоумен не раз говорил, что обязательно вернется к работе над популярным проектом.

Почему шоумен по сей день остается в тени и хранит молчание, попытался объяснить продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В недавней беседе с прессой он подчеркнул, что причина отсутствия Ивана Урганта на публике заключается не в том, что он уезжал или оставался в стране, а в его несогласии с общественным настроением и решениями властей России.

Рудченко напомнил, что телеведущий делал публикации в Сети, которые вызвали волну негодования. Мол, это привело к тому, что Иван Ургант оказался в опале, поскольку его позиция не совпадает с мнением большинства россиян. В результате, его начали исключать из эфиров и концертных программ, так как публика не хочет видеть на сцене людей, чьи взгляды идут вразрез с общественными настроениями. "Он писал определенные посты. Его травля началась из-за этого. Он не с народом", – указал Павел на ошибку шоумена.