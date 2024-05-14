Доктор в шоке убежал в угол: Волочкова уселась на шпагат в кресле стоматолога

Не успела Анастасия Волочкова вернуться из отпуска со своей "мальдивской дачи", как тут же отправилась по врачам. Одним из первых балерина посетила стоматолога. Любительница эпатажных выходок не удержалась и даже визит к врачу превратила в шоу. В своем блоге танцовщица поделилась снимком из стоматологического кресла. Сидела в нем Настя в своей любимой позе – на шпагате.

Продемонстрировать растяжку на камеру Волочкова решила прямо в присутствии стоматолога. Судить о его реакции на все происходящее в кабинете сложно, ведь доктор скромно убежал в угол и уставился в микроскоп за спиной Насти.





Скромничала на кадрах и сама балерина в экстремально коротких шортах. Экс-прима Большого театра стыдливо прикрыла губы руками. То ли ради кокетства, то ли чтобы прикрыть последствия лечения зубов.

"Я очень боюсь иголок", – написала звезда под фото.

Анастасия часто сталкивается с хейтом, поэтому, предупреждая бурную реакцию подписчиков, она заранее скрыла комментарии под этим постом. Так балерина делает в последнее время все чаще, особенно после скандала на Мальдивах, когда звезда охаяла всех своих злопыхателей, не стесняясь в выражениях. Тогда Волочкову обвинили в алкоголизме, на что сама артистка только фыркнула и заявила, что ей все завидуют. Впрочем, о своей зависимости Настя все же заговорила, но отметила, что спиртное здесь ни при чем.