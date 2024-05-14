Тодоренко открыто рассказала о третьей беременности: "Чувствую себя богиней материнства"

Регина Тодоренко и Влад Топалов обменялись кольцами в 2018 году. Предложение телеведущей певец сделал, когда она уже была в положении. В октябре того же года на свет появился первый сын звездной пары, а уже после родов они пышно отпраздновали свадьбу.

Во второй раз родителями Тодоренко и Топалов стали два года назад. Регина подарила супругу еще одного сына. Однако останавливаться на этом музыкант и ведущая не собираются. Сама Регина заявила, что планирует стать матерью в третий раз, а вот уже после этого – остановиться.





Сейчас с двумя бойкими мальчишками звезда "Орла и решки" справляется на раз-два, заявляет сама супруга артиста. Также легко она сладит и с тремя детьми, уверена Тодоренко. Она считает, что в первую очередь в этом ей поможет любовь к малышам.

"Я очень люблю детей и пишу для них книги, сказки и поэтому я чувствую себя богиней материнства. Даже планирую материнское шоу", – проговорилась о своих планах теледива.

А вот как совмещать материнство, жизнь и карьеру, знаменитость пока гадает. С двумя сыновьями и Влад, и Регина успевают все. Как будет складываться рутина у многодетных родителей, пока под вопросом.

Сейчас Тодоренко успевает даже наведываться в спортзал. Она активно приводит в форму свою фигуру после предыдущих родов. Успехи уже есть, хвастается жена Топалова. В своем блоге она разделась перед подписчиками, чтобы показать результат.