Зареванная Бузова рухнула на сцене из-за критики: свидетелями стали тысячи человек

На прошедшей накануне премии "Жара Music Awards" среди многочисленных номинаций особенной наградой выделили Ольгу Бузову. Исполнительница хита "Мандаринки" получила приз за 20-летие медийной карьеры. Артистка вышла на сцену, чтобы произнести благодарственную речь, но решила устроить представление из своего выступления.

Как известно, Оля не любит говорить быстро и по делу. Поэтому обращение она начала с упоминания всех хейтеров, в числе которых оказались и некоторые коллеги. Всем, кто критикует ее вокальные данные, Бузова напомнила о том, как сама добивалась успеха.

"15 мая 2004 года, когда открылись ворота и простая девчонка из Санкт-Петербурга, у которой не было ни покровителя, ни спонсоров, ни даже поддержки материальной. Которая подвергалась вечным насмешкам от коллег", – захлебываясь слезами, вещала со сцены артистка.

Ольга отметила, что самостоятельно добилась всех высот и продолжает борьбу с собой и окружающими. После этого певица решила делом доказать свои слова и зареванная рухнула на сцену. Многотысячной толпе зрителей артистка продемонстрировала, как качает пресс. Так звезда пыталась утереть нос всем, кто делает пластику. В вечернем роскошном платье заниматься спортом, очевидно, было неудобно, однако Оля остановилась только после того, как несколько раз сделала упражнение.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своем "европейском" возлюбленном. Мужчину телеведущая называет своим идеалом.