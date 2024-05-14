Почему Киркоров жаждет наказать Успенскую: Намек на нетрадиционные предпочтения

Любовь Успенская во время интервью Алене Жигаловой назвала Филиппа Киркорова женоненавистником, из-за чего артист обиделся на коллегу и обвинил ее в клевете. Более того, артист вместе со своим адвокатом подготовил иск в суд, чтобы якобы защитить свои честь и достоинство. Для певца это дело стало весьма принципиальным, ведь даже спустя немало времени он не стал отзывать иск.

Адвокат Сергей Жорин в недавней беседе с прессой, выразил мнение о том, что действия певца Филиппа Киркорова могут иметь глубокий подтекст. По словам юриста, инициация судебного процесса не столько связана с обидой на обвинения в мизогинии, сколько с опасениями артист о возможных намеках на его сексуальные предпочтения.

"Предполагаю, что он увидел в этом намек на нетрадиционные предпочтения", – сказал адвокат.

По словам Жорина, основная цель Киркорова в данном иске – публичное подтверждение своей приверженности к традиционным ценностям. Адвокат подчеркнул, что дело мало касается защиты чести и достоинства артиста. Мол, если бы основной мотив был связан только с защитой репутации, Филипп Киркоров мог бы чаще прибегать к судебным искам против различных лиц.