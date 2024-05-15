SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Брошенная звезда "Ворониных" угрожает Водонаевой после критики: Табло безобразноеБрошенная звезда "Ворониных" угрожает Водонаевой после критики: Табло безобразное Орбакайте прилетит в Россию ради продажи дома, который подарила Пугачева - СМИОрбакайте прилетит в Россию ради продажи дома, который подарила Пугачева - СМИ Унесло в океан: с Волочковой на Мальдивах случилось страшноеУнесло в океан: с Волочковой на Мальдивах случилось страшное Магнитные бури в июле 2024 годаМагнитные бури в июле 2024 года

Лента новостей

Среда 15 мая

13:45SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию 13:09Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху" 11:23Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков" 10:39Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений 09:55Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились 09:15СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия 08:48Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата 04:23"Произойдет ужасное": предсказания индийского пророка уже начинают сбываться 01:06Раскинулась на кровати, светя грудью: в Сеть попали постельные снимки Анфисы Чеховой 22:04Билан впал в депрессию из-за провала в личной жизни: Справляться нужно самому 21:34Ксения Бородина в шоке от "Евровидения-2024": Катастрофа просто 20:53Почему Киркоров жаждет наказать Успенскую: Намек на нетрадиционные предпочтения 20:39Благоприятные дни для маникюра в июле 2024 года 20:09"Раз в неделю": как изменится шоу "Вечерний Ургант", вернувшись в эфир 19:31"Сложно и больно ": перенесшему инфаркт Куклачеву прочат пять лет спокойной жизни 18:47"Не продержалась и двух недель": МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе 17:28Известный продюсер указал на ошибку молчаливого Урганта: Травля из-за этого 17:18Детская мода на лето 2024 года: обзор актуальных трендов и элементов гардероба 16:51Получившая награду Лорак внезапно заговорила о Ротару: Я и подумать не могла 16:07"Это был не Валентин": пришедший к умирающему Юдашкину Киркоров потерял дар речи 14:38Молодая шатенка, противоположность Пугачевой: вот на ком едва не женился Галкин* 14:14Благоприятные дни для операций в июле 2024 года 13:37Адвокат скандально известного репера Vacio прокомментировал слухи об отъезде музыканта 13:05Тодоренко открыто рассказала о третьей беременности: "Чувствую себя богиней материнства" 11:15Доктор в шоке убежал в угол: Волочкова уселась на шпагат в кресле стоматолога 10:38Бывшая жена Андрея Разина попала в больницу после проклятий продюсера 10:05Бородина влепила пощечину бывшему мужу после его свадьбы: "Психика дороже" 09:29Зареванная Бузова рухнула на сцене из-за критики: свидетелями стали тысячи человек 08:37Иван Ургант покинул Россию после провала на сцене: подался, куда глаза глядят 04:45Дерматолог рассказал, как ухаживать за жирной кожей летом 01:11"Потеряли контакт": друзья Кейт Миддлтон не могут связаться с принцессой Уэльской 23:52Лунный календарь здоровья на июль 2024 года 21:26Алена Блин мечтает позвать Владимира Путина на интервью 21:00Тонкости характера Весов: чем отличаются люди, родившиеся в разные декады 20:12Модные кепки 2024 года: обзор актуальных моделей для лета и других сезонов 19:41Сможет ли Пугачева спасти Макаревича* от статьи? 18:34Скандал с участием Киркорова и Успенской в разгаре: дело дошло таки до суда 16:39"Ветераны России" требуют проверить Макаревича* на экстремизм из-за пранкеров 15:49Валерия разозлилась на Пригожина из-за видео: Я тебе что, Волочкова? 14:55Бузова публично рассказала о своем "европейском" возлюбленном: "Идеальный" 14:11Лев Лещенко рассказал о скромных доходах 13:37Убрал гроб, но не остановился: 31-летний сын Елены Яковлевой удивил поклонников 11:43С пустым ведром и сухой тряпкой: SHAMAN опозорился на встрече с мальчиком-поклонником 10:51Звезде фильма "Любовь и голуби" Наталье Теняковой срочно понадобилась помощь врачей 10:19Волочкова честно рассказала о своей зависимости: Это не алкоголь 09:30Растрепанная и сгорбленная: поклонники Пугачевой прослезились от вида легендарной певицы 08:45"Зачем так много денег": сделавший предложение Харламов в шоке от запросов Ковальчук 04:08Какой у вас психологический возраст? Пройдите тест и узнайте! 00:27"Не надо петь": Гагарина назвала идеальную работу для Бузовой 20:15Помело: польза и вред для здоровья - описание полезных свойств фрукта и противопоказаний к его употреблению
1370
800
true

SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию

SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию

Певец прокомментировал поступок коллег.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сегодня – один из самых популярных исполнителей России. Молодой певец прославился на всю страну всего два года назад. За столь короткий срок музыканту удалось получить признание россиян и собрать огромное количество поклонников. Сейчас артиста зовут выступать на главные концерты и считают будущим российской эстрады. 

За достижения в области культуры и исполнение патриотических песен Дронову на днях вручили премию Министерства обороны. Исполнитель заявил, что невероятно рад тому, что его творчество оценили по достоинству. Это значит, что он занят действительно важным делом, отметил исполнитель хита "Я русский". 

Рассказал SHAMAN и о том, как он относится к звездам, которые покинули Россию. 

"Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я – выбрал остаться", – сделал заявление певец. 

Ранее стало известно, что поклонник SHAMAN мыл машины, чтобы попасть на концерт любимого исполнителя. Об этом узнал Дронов и встретился с парнем по имени Федор. Он пригласил фаната на концерт и вместе с ним помыл машину. Артист снялся на фоне автомобиля с сухой тряпкой и пустым ведром, за что его раскритиковали подписчики, заявив, что тот снова играет на камеру. 

15 мая 2024, 13:45
SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@SHAMAN_ME
Елизавета Федорова
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху"

Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху"
Спортсмен разоткровенничался в интервью.

Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков"

Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков"
Артистка считает, что комик был лишен радости отцовства.

Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений

Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений
Актер 30 лет проработал в Театре имени Моссовета.

Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились

Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились
Певица вышла на связь после долгого затишья.

СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия
Музыкант был госпитализирован в начале мая.

Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата

Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата
Лиана Гриб напала на супругу своего экранного возлюбленного.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу