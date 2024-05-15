SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сегодня – один из самых популярных исполнителей России. Молодой певец прославился на всю страну всего два года назад. За столь короткий срок музыканту удалось получить признание россиян и собрать огромное количество поклонников. Сейчас артиста зовут выступать на главные концерты и считают будущим российской эстрады.

За достижения в области культуры и исполнение патриотических песен Дронову на днях вручили премию Министерства обороны. Исполнитель заявил, что невероятно рад тому, что его творчество оценили по достоинству. Это значит, что он занят действительно важным делом, отметил исполнитель хита "Я русский".

Рассказал SHAMAN и о том, как он относится к звездам, которые покинули Россию.

"Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я – выбрал остаться", – сделал заявление певец.

Ранее стало известно, что поклонник SHAMAN мыл машины, чтобы попасть на концерт любимого исполнителя. Об этом узнал Дронов и встретился с парнем по имени Федор. Он пригласил фаната на концерт и вместе с ним помыл машину. Артист снялся на фоне автомобиля с сухой тряпкой и пустым ведром, за что его раскритиковали подписчики, заявив, что тот снова играет на камеру.