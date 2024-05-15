"Страсти нет": сделано заявление о проблемах в семье Агутина и Варум

Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум считают примером крепкого союза, несмотря на факт неверности со стороны певца в 2011 году. Тогда Варум смогла простить супруга. Правда, время от времени всплывают слухи о возможном разводе артистов. Но что же помогает им поддерживать отношения и жить вместе, вопреки злым языкам? На этот вопрос попыталась ответить психолог Инна Рейнер.

По мнению эксперта, Анжелика Варум является ключевой фигурой в сохранении стабильности союза. Мол, именно она выступает в роли опоры в отношениях, в то время как Леонид Агутин ассоциируется с творческим и фантазийным образом, как бы парадоксально это ни звучало.

Исследуя старые интервью и публичные выступления пары, психолог заметила, как Леонид часто обращается к Анжелике за одобрением своих слов и действий, что показывает его зависимость и неустойчивость в решениях. Якобы это демонстрирует, что в их дуэте он занимает более подчиненное и даже детское положение.

"На последних концертах было видно, что страсти в паре нет, однозначно", – заявила Рейнер, высказываясь о проблемах в семье артистов.



Специалист полагает, что Анжелика и Леонид нашли комфорт в устоявшемся творческом сотрудничестве. По словам Рейнер, иногда для творческих людей, находящихся в такой "звездной" позиции как Агутин, внебрачные связи могут служить дополнительным источником вдохновения, не означая при этом отказ от основных отношений.

Психолог описала союз Леонида Агутина и Анжелики Варум как полностью творческий тандем, который удовлетворяет обоих. Певица, как считает Ирина Рейнер, принимает роль матери в этом союзе, всегда поддерживая супруга, несмотря на все трудности. Дескать, это сохраняет связь и помогает продолжать жизненный и творческий путь.