Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху"

Ирина Лобачева и Илья Авербух прожили вместе 12 лет. Многие считали их не только потрясающими спортсменами, но и красивой семейной парой. Решение развестись для всех было неожиданным. О причинах разлада в семье 50-летний фигурист рассказывать не любит, и до сих пор неизвестно, из-за чего точно разрушился брак.

А вот подробности жизни с Лизой Арзамасовой, которая младше спортсмена на 21 год, он не скрывает. Недавно пара объявила, что скоро в их семье будет пополнение. 29-летняя звезда "Папиных дочек" беременна во второй раз. Несмотря на то что сейчас семья Авербуха выглядит идеальной, сам спортсмен признается, что слухи вокруг его личной жизни ходят до сих пор. Например, в контексте развода с Лобачевой часто упоминают Елизавету.

"Более 16 лет я жил один, выстроил свою жизнь так, как ее видел. Я почему говорю, что это забывают, потому что кому надо, он всегда говорит, мол, жил и увидел молодуху, быстро к молодухе бросился", – высказался спортсмен.





Авербух признался, что никогда не был несчастным без отношений. Наоборот, долгое время Илья считал, что быть холостяком лучше. К таким выводам он пришел из-за проблем в браке с Лобачевой. Этот союз он назвал "не до конца удачным опытом".

Ранее сообщалось, что пересекшие госграницу Авербух и Арзамасова вышли на связь.